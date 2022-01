Atlantia, colpo in Germania: un miliardo a Siemens per Yunex Traffic

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Siemens ha scelto il gruppo dei Benetton per la società che si occupa di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana. L’esborso sarà di 950 milioni, tutto «a valere su risorse finanziarie già disponibili», secondo quanto si legge in una nota di Atlantia. Yunex Traffic, con headquarter a Monaco di Baviera, è uno dei più importanti operatori globali attivi nell'innovativo settore dell'Intelligent Transport Systems (ITS) e delle Smart Mobility. Le sue infrastrutture e piattaforme di gestione dei flussi di traffico e di mobilità urbana vengono utilizzate in oltre 600 città e in 4 continenti (Europa, Americhe, Asia, Oceania).

«Con l'ingresso di Yunex Traffic nel nostro Gruppo – dichiarato il ceo di Atlantia Carlo Bertazzo – faremo un passo in avanti rilevante nell'ampliamento del nostro business. La gestione delle infrastrutture – ha proseguito - è ormai fortemente connessa all'innovazione e alla mobilità sostenibile. Per questo lavoreremo per attivare sinergie industriali e di sviluppo tra i nostri asset e Yunex Traffic, con l'intento di formare un Gruppo fortemente competitivo e pioniere nel suo genere, in grado di gestire in modo sinergico infrastrutture, servizi e innovazione tecnologica, per migliorare l'esperienza di viaggio».