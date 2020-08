Atlantia corre a Milano con scissione Aspi più vicina, Cda avvia separazione

(REUTERS)

Il 3 settembre si riunirà il Cda straordinario della holding controllata da Edizione della famiglia Benetton e, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, all’ordine del giorno vi è l’uscita di Atlantia dal capitale di Aspi

Seduta positiva per Atlantia, che, con un rialzo attorno ai due punti, è tra le migliori del Ftse Mib, mentre appare più vicina la scissione di Autostrade per l'Italia. Il 3 settembre si riunirà il Cda straordinario della holding controllata da Edizione della famiglia Benetton e, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, all’ordine del giorno vi è l’uscita di Atlantia dal capitale di Aspi secondo un percorso che prevede una doppia opzione (la vendita tramite una gara internazionale della quota dell’88% o scissione proporzionale della controllata autostradale). Poi dovrà essere convocata, probabilmente a stretto giro, l'assemblea straordinaria per il via libera alla scissione proporzionale di Aspi.

Dunque, come ricorda il quotidiano finanziario, salvo colpi di scena, il Board straordinario andrà a fissare concretamente i passaggi assembleari che potranno realizzare la scissione proporzionale di Aspi da Atlantia. Si darà così il via a un processo idoneo «a giungere a una separazione tra la società e Autostrade per l’Italia, che diano certezza al mercato, sia in termini di tempi che di trasparenza» e a garantire «l'irrinunciabile tutela dei diritti di tutti gli investitori e stakeholders coinvolti», come comunicato dalla holding il 4 agosto. Questo scenario non esclude il coinvolgimento di Cdp con cui il tavolo negoziale resta aperto: fin dall’inizio quest'ultima ha caldeggiato una operazione in più fasi che contemplasse anche un aumento di capitale per dotare Aspi di risorse sufficienti per procedere al piano di investimenti da 14,5 miliardi preannunciato.

Come sottolineano gli analisti di Equita, «una possibile soluzione alternativa, valutata nelle trattative delle ultime settimane, sarebbe la scissione di Aspi e quindi il collocamento di una quota a CdP». Infine, nella trattativa con il governo è importante arrivare a un accordo

con il Ministero delle Infrastrutture per l'approvazione del Piano

Economico Finanziario di Aspi, passaggio chiave per fissare la

valutazione della società. «La negoziazione con CdP per il passaggio del controllo di Aspi rimane il nodo della trattativa, se quindi ci fossero dei segnali di avanzamento delle negoziazioni, come segnalato dal Sole, sarebbe un elemento positivo per la soluzione conflitto con il governo», scrive Equita.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)