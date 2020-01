Atlantia, De Micheli: troppe evidenze di mancata manutenzione autostrade Il ministro delle Infrastrutture: «Le conseguenze le decidiamo insieme ai miei colleghi, è una responsabilità collettiva»

«Il dossier, prima di renderlo pubblico, credo sia corretto farlo vedere al presidente del Consiglio e ai miei colleghi ministri. È ovvio però, è evidente a tutti, che qualcosa in questi anni è successo, o meglio temo che qualcosa non sia successo: abbiamo troppe evidenze, ahimè concrete, di situazioni di mancata manutenzione, di ritardi o di manutenzioni fatte secondo criteri che non sono oggettivi». Così a Radio24 il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sul dossier relativo alle concessioni ad Autostrade per l’Italia (gruppo Atlantia). «Le conseguenze - ha puntualizzato - le decidiamo insieme ai miei colleghi, è una responsabilità collettiva».

Il ministro puntualizza: «Non sono un magistrato»

Quanto alla questione della revoca, De Micheli ha puntualizzato: «Io non sono un magistrato, il ministero delle Infrastrutture non è la magistratura, non ho nessuna intenzione di sovrappormi al lavoro che devono fare le procure che lo fanno egregiamente e senza bisogno del mio aiuto». Il ministro ha pertanto ribadito: «Non ho l’esigenza di esprimere un giudizio, il ministero ha predisposto un dossier che riguarda l’adempimento o meno degli obblighi che il concessionario aveva di gestire e custodire il bene pubblico».

Decisione governo deve valutare l’impatto occupazionale

«Il governo - ha spiegato il ministro del Pd - dovrà valutare le risultanze delle verifiche fatte, l’impatto finanziario e sopratutto l’impatto occupazionale di qualunque decisione. Si dovrà far carico della soluzione di entrambi i problemi perché la situazione è articolata e complessa. Ci sono due categorie di persone che non devono, e non possono, pagare le conseguenze di quanto accaduto negli ultimi decenni: i lavoratori e gli utenti, i cittadini e le persone che viaggiano», ha concluso il ministro.

