Atlantia debole, ipotesi revisione dei contratti autostradali più concreta

1' di lettura

Ancora debole Atlantia in Borsa, mentre si parla in maniera sempre più insistente della revisione delle concessioni. La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ieri in audizone ha manifestato l'intenzione di arrivare rapidamente alla revisione dei contratti di concessione, anche attraverso procedimenti di delegificazione che consentano di sottrarre la «forza di legge» al contratto. La proposta, scrivono gli analisti di Equita, «riteniamo sia quella già discussa durante il 2019, attraverso la documentazione Art (regolatore trasporti) che prevede il passaggio ad un sistema di remunerazione Rab based con meccanismo del Price-Cap (per indurre efficienze operative)».

Secondo il Sole la conversione in legge assicurava il diritto all`indennizzo anche in caso di revoca per colpa grave, che verrebbe meno con la delegificazione. «L`avvio della procedura di revoca della concessione- dice Equita - creerebbe uno scenario di incertezza perché si avrebbe il downgrade a junk da parte delle agenzie di rating, uno scontro legale che potrebbe durare diversi anni. Riteniamo quindi che lo scenario di negoziazione possa ancora essere seguito». Stamattina, anche Luigi Di Maio a Radio Anch'io ha confermato che si va verso la revoca delle concessioni autostradali. «L'eventuale revisione dei contratti concessori - dicono gli analisti - è negativa per il segmento. In misura maggiore per Atlantia che ha un sistema di regolamentazione completamente diverso e che quindi avrebbe un aumento della complessità della gestione del contratto e l`incertezza della definizione del capitale iniziale, parametro efficenza».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)