Atlantia, Edizione respinge i fondi: «No allo spezzatino della holding»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I Benetton alzano le barricate attorno ad Atlantia, arruolano Blackstone e respingono al mittente l’offerta «amichevole» dei fondi Gip e Brookfield, in asse con Acs. Una dinamica che non poteva non infiammare il mercato che ora attende nuove scintille tra le due cordate: al punto che il titolo ha chiuso in progresso del 6,87% a 20,3 euro. Ma d’altra parte Piazza Affari, guidata dagli analisti, già scommette che un’Opa a premio possa essere promossa tra i 23 e i 25 euro a titolo (circa il 25% in più...