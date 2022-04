Atlantia, i Benetton vanno avanti con l’Opa: probabile offerta già mercoledì

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante la convinzione che l’Opa su Atlantia della famiglia Benetton, in cordata con il fondo Blackstone, sia ormai a un passo, il titolo ha segnato lunedì una leggera flessione chiudendo in discesa dell’1,09% a 21,83 euro. Il che ha portato la capitalizzazione a 17,6 miliardi, ossia poco sotto i 18 miliardi, soglia che per il mercato potrebbe rappresentare un valore plausibile di una potenziale offerta. Che, peraltro, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, potrebbe venir presentata già ...