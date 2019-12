Atlantia ignora Moody's e corre in Borsa grazie a JpMorgan

(IMAGOECONOMICA)

1' di lettura

Ordini di acquisto su Atlantia a Piazza Affari. Nonostante il taglio del rating a livello 'junk' deciso ieri dall'agenzia di valutazione Moody's, le quotazioni beneficiano del giudizio degli analisti di JpMorgan, che hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "overweight" sottolineando che i recenti cali offrono oggi un livello attraente in termini di rapporto tra rischio e rendimento.

Pur ammettendo l'alto profilo di rischio legato allo scontro col Governo sulla concessione autostradale, infatti, secondo JpMorgan gli asset di Atlantia diversi da Autostrade valgono 13 euro per azione e quindi il mercato sta valutando Autostrade per l'Italia 7 euro per azione, valore che già incorpora l'impatto di 7 miliardi in termini di investimenti aggettivi o sanzioni e di un taglio delle tariffe del 5%. Il contratto di concessione, inoltre, secondo gli analisti «dovrebbe almeno offrire una certa protezione legale ad Autostrade» anche in termini di penale in caso di revoca.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)