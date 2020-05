Atlantia, dopo il lungo rally arrivano i realizzi: pesano tensioni nel Governo

Il negoziato e le richieste del Governo

In ogni caso, secondo gli operatori, è sempre più evidente che Autostrade per l'Italia e il Governo stanno stringendo sulla definizione di un accordo per la revisione della convenzione. A dimostrarlo è sempre il bilancio 2019 di Aspi dal quale emerge non solo il continuo confronto delle ultime settimane ma anche le tre richieste che il Ministero delle Infrastrutture ha presentato alla società di recente per chiudere una volta per tutte la diatriba iniziata dopo il crollo del Ponte di Genova. Ovvero: un ulteriore aumento degli impegni economici già promessi da Autostrade per l'Italia tra investimenti, manutenzione e riduzione tariffarie; l'accettazione del nuovo modello tariffario previsto dall'Autorità di Regolazione (che dovrebbe entrare in vigore in autunno) e infine l'individuazione degli "eventi catastrofali" futuri imputabili alla concessionaria che farebbero scattare la clausola di grave inadempimento e quindi il ritiro della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 35 del Milleproroghe. L'ultimo carteggio ufficiale, al proposito, risale allo scorso 21 aprile: è un a lettera con cui il Governo chiede alcune integrazioni al Piano economico e finanziario inviato da Atlantia e precisa in ogni caso come "la presentazione e l'esame della documentazione in questione non determina alcun effetto implicito sulla procedura di contestazione di grave inadempimento formalizzata in data 16 agosto 2018, rispetto alla cui conclusione rimane impregiudicata ogni determinazione". Le prossime settimane saranno decisive per individuare un accordo che soddisfi tutte le parti su una nuova concessione con un impianto tariffario aggiornato e livelli più elevati di investimenti a fronte di un riassetto azionario a livello di Aspi che porterebbe Atlantia in minoranza.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)