Atlantia ko, il M5s chiede la revoca della concessione autostradale di Paolo Paronetto

1' di lettura

Atlantia sotto pressione a Piazza Affari, dove i titoli della società fanno segnare la peggiore prestazione tra le blue chip. Le quotazioni risentono del dibattito interno al Governo, dove il Movimento 5 Stelle è tornato a chiedere la revoca della concessione autostradale, mentre la Lega punterebbe a coinvolgere la società nella partita Alitalia. Per sostenere la sua posizione il M5s nei prossimi giorni presenterà un parere giuridico redatto da un team di consulenti del ministero delle Infrastrutture che punta il dito sulle presunte inadempienze di Autostrade per l'Italia, che sarebbero tali da portare alla «caducazione della concessione». La Lega, secondo le indiscrezioni, sarebbe invece contraria, anche per non avviare un costoso contenzioso legale con il conseguente rallentamento degli investimenti. L'obiettivo del Carroccio sarebbe invece un accordo con Atlantia che includa anche il salvataggio di Alitalia. Torna inoltre a tenere banco la delibera dell'Autorità dei Trasporti sulle nuove tariffe autostradali, che già nelle scorse sedute aveva penalizzato i titoli del settore. Il presidente dell'Autorità ha infatti sostenuto che non si tratta di un atto unilaterale di modifica dei contratti, perché dovrà essere il ministero a rivedere i contratti.

Analisti: richiesta M5s aumenta l'incertezza

«Sorprende la proposta del M5s di revoca della concessione di Autostrade, che incrementa l'incertezza», scrivono gli analisti di Equita, notando che «potrebbe esserci un piano B di fronte all'opposizione della Lega, per arrivare ad un accordo complessivo che includa il salvataggio di Alitalia».

