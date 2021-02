Atlantia, offerta per Aspi troppo bassa. Si punta ad alzare il prezzo Il cda della holding dà mandato al ceo Bertazzo e al presidente Cerchiai di trattare con Cdp e con i fondi per avere una proposta migliorativa

Il cda di Atlantia ha preso atto dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta in Aspi presentata da Cdp e fondi Blackstone e Macquarie e «all'esito di una prima disamina, ha reputato l'offerta inferiore alle attese, fondate su concrete e coincidenti valutazioni di advisor indipendenti, e non coerente, nei termini sia economici che contrattuali proposti, con l'interesse di Atlantia e di tutti gli stakeholders». In ogni caso, «ha comunque dato mandato al presidente e a.d. affinché, con l'ausilio degli advisor incaricati, verifichino la possibilità di introdurre i necessari sostanziali miglioramenti dell'offerta del consorzio ed ha determinato, quindi, di riconvocarsi per assumere le proprie valutazioni dandone, naturalmente, tempestiva comunicazione al mercato».

Inoltre, il cda da deliberato - in coerenza con il processo di “dual track” avviato il 24 settembre 2020 e approvato dall'assemblea dei soci in data 15 gennaio scorso - di convocare l'assemblea straordinaria per il 29 marzo 2021 «per deliberare in merito alla proroga al 31 luglio 2021 del termine, originariamente fissato al 31 marzo 2021 nel progetto di scissione, per la presentazione di eventuali offerte vincolanti da parte di terzi per l'acquisto da Atlantia della partecipazione di controllo pari al62,8% del capitale sociale di Autostrade Concessioni e Costruzioni».

Insomma, la holding tiene aperte entrambe le porte. Da un lato cerca l’intesa con Cassa ma se questa non arriverà proseguirà con il percorso di separazione attivando trattative anche su questo fronte con altri investitori.