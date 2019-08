Atlantia, più del rebus autostrade ora conta il cantiere aperto di Edizione Abertis, Alitalia, la morte di Gilberto Benetton: tutto è cambiato intorno al gruppo. La dinastia si è data un anno di tempo per capire se si possono ricomporre equilibri messi a dura prova dal passaggio generazionale di Marigia Mangano

A distanza di un anno dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi, il destino della storia imprenditoriale della famiglia Benetton è appeso a due importanti decisioni. La prima è interna alla dinastia che deve scegliere se e in che misura mantenere lo status quo o, in alternativa, se sia giunto il momento di procedere alla divisione delle attività tra i quattro rami famigliari. La seconda è esterna a Treviso ed è nelle mani di chi siederà a Palazzo Chigi, chiamato a definire una volta per tutte il nodo della minacciata revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Dalle risposte che famiglia e politica matureranno si capirà quanto del vecchio impero di Ponzano Veneto resterà in piedi. Un patrimonio che vale oltre dieci miliardi di euro in termini di net asset value e che nell’ultimo anno ha aggiunto le torri di Cellnex e l’impegno in Alitalia alle storiche attività delle autostrade (Atlantia e Abertis), ristorazione (Autogrill) e abbigliamento (Benetton) .

Per il gruppo di Treviso, la tragedia di Genova rappresenta sotto diversi punti di vista uno spartiacque con un prima e un dopo. Prima di quel 14 agosto c’era Gilberto Benetton, punto di riferimento di una numerosa dinastia, Atlantia aveva appena conquistato la spagnola Abertis, un traguardo che l’imprenditore di Treviso inseguiva dal 2006, e nella capogruppo Edizione si guardava ad altri business, a una nuova fase di diversificazione per impiegare la liquidità. Gli eventi hanno poi avuto il sopravvento e il gruppo, già alle prese con l’emergenza ligure, dopo pochi mesi si è ritrovato a gestire la scomparsa di Gilberto Benetton e una successione assai complessa. Gilberto era l’uomo, in famiglia, demandato a gestire tutti i dossier e ad avere l’ultima parola sulle scelte che contano, avendo già a monte la piena fiducia della numerosa dinastia. Naturale che il sistema collegiale, scelta obbligata nei mesi immediatamente successivi alla morte del manager, abbia fallito prima ancora di essere testato sul campo.

La dinastia si è così data un anno di tempo per capire se si possono ricomporre equilibri messi a dura prova dal passaggio generazionale. Gianni Mion, richiamato a Ponzano Veneto con il ruolo di presidente della holding , è ora al lavoro per studiare le soluzioni possibili. Ma ricomporre il puzzle è complicato. La stessa nomina di Mion è stata sotto alcuni aspetti una prova di forza tutta interna ai fondatori dell’impero con i rami rappresentati da Sabrina Benetton (Gilberto), Christian (Carlo Benetton) e Franca Bertagnin (Giuliana) che hanno proposto lo storico manager mettendo in minoranza Luciano Benetton ed il figlio Alessandro, obbligati ad allinearsi a una volontà sovrana a cui lo statuto di Edizione affida le scelte che contano. Naturale che gli equilibri effettivi interni alla dinastia ne abbiano risentito con Luciano, simbolo della vecchia generazione, rimasto improvvisamente isolato.

Sta così maturando per alcuni rappresentanti della famiglia la necessità di rivedere una governance diventata troppo stretta e con essa anche una struttura che concede pochi margini di manovra a chi volesse valutare una sorta di scissione di Edizione, entrando in possesso della quota parte del tesoretto accumulato nella holding. Nessun tema è stato posto formalmente da rappresentanti della famiglia, ma c’è chi inizia a parlarne negli ambienti finanziari. Secondo quanto si apprende sarebbero sul tavolo diverse soluzioni, che ruotano intorno a Edizione e alle sue controllate. Ma i tempi, sigillati in un mandato a Mion di appena un anno, si preannunciano più lunghi. «È una fase di transizione, ma una transizione può durare anche anni», racconta una fonte vicina a Ponzano Veneto. È altrettanto vero, però, si fa notare, che gli eventi potrebbero accelerare un percorso ancora non tracciato. Il riferimento è evidentemente a come si svilupperà il confronto in atto sul tema della revoca delle concessioni.