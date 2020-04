Atlantia, profitti quasi azzerati per sbloccare il dossier Aspi

Intanto Autostrade continua a pagare lo scotto di un profilo finanziario definito “spazzatura” dalle agenzie di rating. La società è a caccia di liquidità e in ragione di ciò si sta muovendo in due direzioni. Da un lato sta guardando all’opportunità di rivolgersi a Sace, come previsto dal Dl liquidità per le società che non distribuiscono la cedola, e dall’altro ha avviato un confronto con Cassa Depositi e Prestiti. Il gruppo ha in essere con Cdp due linee di credito per complessivi 1,3 miliardi ancora non “attivate”. L’idea di Autostrade sarebbe di chiedere qualche centinaio di milioni ma al momento Cassa sta verificando che non esistano elementi “ostativi” all’erogazione dei denari. In proposito, oltre al giudizio delle agenzie di rating pesano anche le prospettive di traffico per l’emergenza Covid-19.

A riguardo, ha precisato ieri Atlantia, il Coronavirus potrebbe ridurre i ricavi del gruppo di 3 miliardi quest’anno. «Considerati i dati di traffico sino ad ora consuntivati una preliminare analisi di sensitività porterebbe a stimare un calo medio del traffico autostradale di gruppo di circa il 30% e aeroportuale di circa il 50%, con un potenziale impatto negativo sui ricavi di 3 miliardi e una potenziale riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a 2 miliardi di euro, sempre rispetto ai dati del 2019».

La compagnia lo scorso anno ha segnato un giro d’affari di 11.630 milioni, comprensivi del maggior contributo di Abertis (4.534 milioni). Il gruppo spagnolo ha inciso anche sul miglioramento del margine operativo lordo che è salito a 5.727 milioni, (+1.959 milioni). Sulla scorta di questi numeri, che per effetto di Aspi hanno tuttavia registrato un utile netto in forte contrazione e stante il contesto generale, il cda proporrà all’assemblea a fine maggio di non distribuire dividendo.

Intanto, va registrato il cambio al vertice di Aeroporti di Roma. L’amministratore delegato Ugo de Carolis ha lasciato il posto a Marco Troncone, fino ad oggi responsabile del coordinamento delle attività aeroportuali per Atlantia. Il crollo del traffico aereo e potenzialmente una ripresa dei voli che sarà certamente lenta, comporterà in prospettiva un’ampia riflessione sul modello di business che andrà ripensato sotto vari punti di vista.

Troncone è stato dunque scelto per la lunga esperienza maturata in ambito aeroportuale. Il manager, d’altra parte, gravita nell’area di Adr, seppure con ruoli diversi, da ormai 10 anni. Come cfo, per esempio, ha seguito il turnaround dello scalo ricoprendo un ruolo centrale nella ripresa. Il che lo rende particolarmente adatto ad affrontare questa nuova sfida che richiede sia competenze industriali che finanziarie. L’uscita di de Carolis, a quanto ricostruito, è stata concordata.