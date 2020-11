Atlantia pronta ad azioni legali contro Castellucci e gli ex vertici La svolta dopo le evoluzioni giudiziarie: possibile l’azione di responsabilità. Approvati i conti dei nove mesi: allarme sulla chiusura del 2020 di Laura Galvagni

Giovanni Castellucci (Reuters)

La recente evoluzione delle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti gli ex vertici di Autostrade per l’Italia ha spinto il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunito per l’approvazione dei dati trimestrali, a prendere una posizione netta contro quanto emerso dagli atti.

Il mandato

Al di là dello «sconcerto» e della «totale riprovazione» per i comportamenti degli ex uomini di fiducia della holding, la società ha deciso di dare mandato a un audit legale esterno di verificare, sulla base anche dei documenti...