Atlantia punta forte su Telepass: M&A e possibile Ipo dal 2024

M&A, sviluppo organico e Ipo. Telepass ha un’agenda fitta per i prossimi mesi. E i dettagli del piano di crescita li racconta Gabriele Benedetto, ceo della compagnia, in questo colloquio con Il Sole 24 Ore. In proposito, l’Ipo è un’opzione già scritta nel futuro dell’azienda. La quotazione potrebbe infatti scattare ad aprile 2024, come espressamente previsto dall’articolo 20 del nuovo statuto della società rivisto per fare spazio agli accordi con l’azionista di minoranza, Partners Group, che lo scorso...