Atlantia, resa dei conti su Aspi. Cdp pronta al passo indietro

Tutto questo con l’obiettivo di creare «una società ad azionariato diffuso, a cui potrebbero partecipare oltre a investitori istituzionali e fondi pensione, anche tanti azionisti retail, diversamente da quanto avvenuto con la privatizzazione del 1999». Inoltre va dato conto di un altro passaggio chiave della missiva: «Qualora le operazioni societarie sopra proposte venissero da voi ritenute non di interesse (si fa riferimento all’aumento di capitale con successiva scissione, ndr), Atlantia si rende disponibile a valutare proposte di acquisto da parte di Cdp e/o di investitori istituzionali di gradimento di Cdp dell’intera partecipazione detenuta in Aspi a valori di mercato determinati successivamente alla definizione concordata del procedimento di presunto grave inadempimento e alla definizione del quadro regolatorio e tariffario (auspicabilmente entro il 30 settembre 2020)».

In altre parole, una volta firmato pef e atto transattivo si potrà procedere alla vendita dell’asset a Cdp. Peccato però che per la firma dei due documenti manchi l’accordo su due elementi chiave. Da un lato la pretesa di Cdp di ottenere la manleva sui potenziali rischi futuri legati alla vicenda del crollo del Ponte di Genova. Per Cassa ma anche per tanti altri investitori terzi cui l’ente ha sottoposto il dossier si tratta di una garanzia imprescindibile, sarebbe una tutela minima dell’investimento e assicurerebbe quella “trasparenza” e quelle “condizioni di mercato” cui più volte si è appellata la holding.

Atlantia, tuttavia, al momento non avrebbe alcuna intenzione di assecondare la richiesta e anzi da par suo ha sollecitato una modifica a quanto inserito nell’atto transattivo dal Mit. In particolare, si tratta dell’articolo 10 che nel suo secondo comma prevede che l’accordo diventi efficace «al perfezionamento dell’operazione di riassetto societario del concessionario, nei termini definiti ad esito delle autonome negoziazioni tra il concessionario, Atlantia e Cdp». Insomma pef e atto transattivo saranno validi solo se Cassa entrerà nel capitale di Aspi. Condizione che, per la holding, così come è stata formulata non può essere accettabile. Ciò ha spinto la società a rispondere al Mit con una controproposta rispetto alla quale però non ha ancora avuto riscontri che tuttavia dovrebbero arrivare a stretto giro con il richiamo dell’esecutivo a dar seguito agli impegni presi.

Eppure l’intesa sui punti cardine del pef, cruciale per gli investimenti sulla rete è stata raggiunta. Il 23 luglio Aspi ha inviato al Ministero la proposta di nuovo piano economico finanziario, nel quale tutte le richieste del Governo sono state recepite: 3,4 miliardi di euro di risorse “compensative”, applicazione del sistema regolatorio dell’Art, con una riduzione del tasso di rendimento degli investimenti effettuati dall’11% al 7,09%, un incremento annuo delle tariffe dell’1,75%, 14,5 miliardi di investimenti e 7 miliardi di manutenzioni entro la fine della concessione.