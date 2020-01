Atlantia, revoca e rating sotto tiro: il mercato ora guarda al maxi debito

La holding è garante di circa 2,1 miliardi di finanziamenti (verso Cdp e verso Bei di cui 1,7 miliardi richiamabili immediatamente) e di circa 3,8 miliardi di prestiti obbligazionari. Complessivamente si tratta di 5,5 miliardi che Atlantia potrebbe dover sborsare dall’oggi al domani. Ma come?

Atlantia dispone di 2 miliardi di linee di credito attivabili in caso di necessità, mancherebbero dunque all’appello circa 3,5 miliardi recuperabili in due modi: cessione di asset e ricorso al mercato. A quali condizioni è tutto da stabilire.

Anche perché i creditori non garantiti potrebbero comunque decidere di andare ad aggredire per i restanti 5,3 miliardi sempre Atlantia, la quale avrebbe in quel caso come unica arma di difesa quella di affidarsi alle vie legali. Questo in uno scenario che conta ben 17 mila bondholder, investitori istituzionali di ogni tipo, compresa la Bce e i più grandi fondi internazionali. E con le agenzie di rating pronte a mettere nuovamente mano al giudizio sul debito avendo mantenuto alta, e con implicazioni negative, l’attenzione sul debito della holding.

S&P, nella nota che ha sancito il declassamento a spazzatura dell’esposizione del gruppo, ha in più passaggi segnalato un potenziale rischio di liquidità. Ma in che termini? Ancora una volta tutto ruota attorno al decreto Milleproroghe.

Il decreto, per Standard & Poor’s, sostanzialmente «aumenta significativamente il rischio di una carenza di liquidità per Aspi e Atlantia». Proprio perché potrebbe accelerare la richiesta di rimborso del debito in capo ad Autostrade. Atlantia, si chiede la stessa S&P, sarebbe in grado di reggere un simile urto? Di sicuro si troverebbe «in una situazione di potenziale stress di liquidità». Tanto più perché se scattasse revoca o risoluzione «i flussi di cassa di Aspi potrebbero arrestarsi relativamente rapidamente».