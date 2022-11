Atlantia riaggancia il prezzo dell'opa, offerta ai tempi supplementari

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le azioni Atlantia si riportano subito sul prezzo di 23 euro, pari al corrispettivo dell'offerta pubblica d'acquisto lanciata da Edizione e Blackstone. Se l'operazione, chiusasi venerdì, si è fermata a un passo dal successo, con il veicolo Schema Alfa che ha raggiunto l'87,350% del capitale, la riapertura dei termini dell'opa sta facendo salire le quotazioni.

Raggiunto l'87%, offerta riaperta



L'offerente aveva fissato come soglia minima per l'efficacia dell'operazione il raggiungimento del 90% del capitale di Atlantia, tuttavia, dopo la conta delle adesioni, ha rinunciato a tale condizione e ha riaperto l'offerta per cinque sedute, dal 21 al 25 novembre: i tempi supplementari dovrebbero consentire a Edizione e Blackstone di incrementare ulteriormente il pacchetto azionario nel gruppo infrastrutturale facendo scattare le procedure per il delisting previste dal Tuf.

Possibile delisting anche attraverso una fusione

Secondo la tempistica definita, il prossimo 18 novembre verrà pagato il corrispettivo a chi ha aderito all'offerta entro il termine originario, mentre chi aderirà nella fase successiva riceverà il corrispettivo il 2 dicembre. Se anche dopo l'ulteriore fase di offerta non fosse raggiunta la soglia per procedere al delisting, i due soci, a cui si aggiungerà Fondazione Crt che reinvestirà nel gruppo dopo aver aderito all'opa con il suo pacchetto azionario, potranno ritirare le azioni dalla Borsa attraverso una operazione di fusione di Atlantia con il veicolo offerente, previa approvazione da parte delle rispettive assemblee. Come dichiarato nel documento di offerta, Atlantia come società non quotata trarrà beneficio dallo snellimento del processi decisionale e operativi e punterà ad accelerare la sua strategia di investimento e di creazione di valore.