Atlantia, rinviata la scissione di Aspi. Nuova offerta di Cdp entro novembre di Laura Galvagni

Assemblea straordinaria entro il 15 gennaio. Niente esclusiva a Cassa. Sulla trattativa resta l'incognita del piano economico finanziario

Atlantia rinvia l’assemblea per la scissione di Autostrade per l’Italia al più tardi al 15 gennaio 2021. Ma non perchè ha deciso di concedere l’esclusiva a Cdp piuttosto perché la situazione di incertezza venutasi a creare relativamente ai contenuti del piano economico finanziario (pef) in discussione con il ministero delle Infrastrutture non permette di assumere alcuna decisione definitiva rispetto alla separazione dell’asset. Quanto alla proposta di Cassa arrivata sul tavolo del cda, il board ha...