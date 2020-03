Atlantia, a rischio pure i ricavi. Traffico Aspi e Adr in forte calo Sulle autostrade in discesa i mezzi leggeri, a Fiumicino giù i volumi del 50%. Gli asset valgono il 40% del giro d'affari. In aggiunta il tema debito e il nodo revoca di Laura Galvagni

3' di lettura

Ancora giù. Atlantia finisce di nuovo al tappeto e aggiorna nuovi minimi in Borsa. Le azioni della holding infrastrutturale hanno chiuso nella seduta di mercoledì in discesa dell’1,66% a 13,90 euro. E non potrebbe essere altrimenti: l’azienda è sotto pressione da qualsiasi lato la si guardi. C’è il tema della revoca della concessione alla controllata Autostrade per l’Italia, c’è la questione del debito, elevato e classificato come “spazzatura” dalle agenzie di rating, c’è da capire come rendere “bancabili” gli investimenti e ora c’è un serio rischio sui ricavi.

L’ultima variabile, imprevista e dall’effetto ancora tutto da stimare, ossia quella legata alla serrata per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, potrebbe gelare il giro d’affari di due asset chiave del gruppo per diversi mesi. Il riferimento ovviamente è ad Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma.

Con lo stop ai movimenti su tutto il territorio, sulla rete a pedaggio viene a mancare buona parte del traffico leggero, quello occasionale ma che rappresenta comunque una fetta importante del fatturato da tariffe. Nel 2019, per esempio, nel primo semestre sono transitati oltre 24 milioni di veicoli e di questi ben 20,8 milioni erano mezzi a due assi. Il resto erano mezzi pesanti che, si segnala, per il momento circolano abbastanza regolari: si è registrata una contrazione attorno al 4% dei volumi.

Tuttavia se la Lombardia dovesse alzare il livello di guardia imponendo anche la chiusura di alcune fabbriche lo scenario potrebbe mutare sensibilmente.

Nel 2019 Aspi nel primo semestre ha segnato ricavi da pedaggi per 1,76 miliardi di euro, spannometricamente si tratta di circa 290 milioni al mese. Certo l’emergenza Covid-19 non andrà ad azzerare il giro d’affari ma di certo lo ridurrà sensibilmente soprattutto nei mesi di marzo e aprile. E a se a questo si somma la possibile performance di Aeroporti di Roma lo scenario si fa davvero difficile.