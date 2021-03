Atlantia: Sabrina Benetton si dimette dal Cda Decisione “maturata anche alla luce degli accadimenti (recenti e meno recenti) relativi alla controllata Autostrade per l'Italia S.p.A”

Sabrina Benetton, consigliera di amministrazione non esecutiva e non indipendente di Atlantia, il 13 marzo ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato

. È quanto si legge in un comunicato della società. Tale decisione, secondo quanto riportato nella comunicazione ricevuta, è “maturata anche alla luce degli accadimenti (recenti e meno recenti) relativi alla controllata Autostrade per l'Italia S.p.A. e al disagio, anche reciproco, che, in considerazione delle complesse tematiche agli stessi sottese, la mia posizione di azionista di rilievo del socio di maggioranza relativa della Società, necessariamente determina”.

