Atlantia sale in Borsa, analisti scommettono su piano investimenti Aspi

Atlantia in controtendenza a Piazza Affari dove, in una seduta nervosa a causa delle tensioni Usa-Iran, il titolo della galassia Benetton riesce a guadagnare oltre il 2%. A sostenere gli acquisti sul titolo le indiscrezioni, riportate dal Sole 24 Ore, sul maxi-piano di investimenti allo studio della controllata Autostrade per l’Italia, visto come “l’ultima carta” da giocare con il governo Conte per evitare la revoca delle concessioni. Il cda di Aspi, infatti, si dovrebbe riunire il prossimo 16 gennaio per discutere il nuovo piano industriale di tre anni che rappresenterebbe un cambio di passo rispetto al passato, con significativi investimenti in manutenzioni mentre il sottosegretario Margiotta ha sottolineato come il minimo che il governo possa chiedere alla società sia un risarcimento economico sostanzioso, una revisione dei pedaggi ed un vero piano di manutenzioni.

Analisti scommettono su dialogo con governo

«Continuiamo a ritenere – spiegano gli analisti di Equita – che l’obiettivo del governo sia di rafforzare la propria posizione nella rinegoziazione del contratto con Aspi. Andrà monitorata quale sarà la decisione del vertice di maggioranza che dovrebbe esserci oggi e verificare se si riaprirà un dialogo con Atlantia». Secondo un’altra primaria Sim milanese, Atlantia e governo hanno qualche settimana di spazio per una trattativa, almeno fino alla fine del mese in corso, «quando scadono i 30 giorni a disposizione della società per chiedere la revoca di diritto e quando ragionevolmente potrebbe arrivare il via libera al decreto Milleproroghe da parte del primo ramo del Parlamento».

(Il Sole 24 Ore - Radiocor)