Atlantia sale a Piazza Affari, per Autostrade torna il nome di F2i Il mercato che torna a puntare sul riassetto di Aspi. Possibile ingresso nella cordata Cdp-fondi di Cheo Condina

(IMAGOECONOMICA)

Atlantia in rialzo a Piazza Affari, dove è arrivata a guadagnare anche più di due punti, con il mercato che torna a puntare sul riassetto di Aspi. In particolare, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe tornare d'attualità il nome di F2i - un nome per la verità molto ricorrente, anche se il fondo infrastrutturale (che aveva anche lavorato a una cordata tricolore) negli ultimi mesi si è parzialmente smarcato dal dossier. Cdp, oltre alla due diligence non certo semplice su Aspi, in questi giorni sta inevitabilmente tirando le fila del sua cordata, che comprende i fondi Blackstone e Macquarie. E l'ipotesi rilanciata oggi è quella di un'alleanza Cdp-F2i che si affiancherà a questi investitori istituzionali esteri.

Il tempo intanto stringe. Entro il 15 dicembre Atlantia deve convocare l'assemblea per la scissione, operazione funzionale al disimpegno da Aspi previsto dagli accordi col Governo di metà luglio. E per questo potrebbe tenersi un board della holding il 14 dicembre: in quell'occasione si potrebbe anche valutare l'eventuale proposta vincolante della cordata Cdp-fondi, anche se la situazione è fluida e qualsiasi previsione al momento appare prematura. In ogni caso il mercato torna a puntare su una svolta per Aspi e premia il titolo Atlantia.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)