Atlantia sotto pressione a Piazza Affari dopo il rosso da 1,2 miliardi Risultati inferiori alle attese del mercato. Non ci sarà il dividendo ma sul 2021 la società si attende ricavi sui 9,4 miliardi (+13%) di Paolo Paronetto

(REUTERS)

Risultati inferiori alle attese del mercato. Non ci sarà il dividendo ma sul 2021 la società si attende ricavi sui 9,4 miliardi (+13%)

1' di lettura

La holding Atlantia è sotto pressione a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo fanno registrare una delle peggiori prestazioni del FTSE MIB. Le quotazioni risentono dei conti 2020 annunciati alla vigilia a mercati chiusi: la società ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi operativi di 8,284 miliardi (-29%), ebitda a 3,7 miliardi (-35%) e una perdita di 1,2 miliardi. Dati che naturalmente «risentono dell'impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie del gruppo» e che sono inferiori alle attese del mercato a causa, segnalano gli analisti di Equita, di maggiori svalutazioni e oneri finanziari. Nel dettaglio, la società ha iscritto a bilanci 282 milioni di svalutazioni «principalmente derivanti dagli impatti della pandemia sui volumi di traffico». Per quanto riguarda il 2021, la società si attende ricavi nell'ordine di 9,4 miliardi (+13%). e un valore dei flussi operativi di circa 3 miliardi.

Peggiore delle previsioni l'outlook sul traffico autostradale

Peggiore delle previsioni l'outlook sul traffico autostradale (visto del 70% inferiore al 2019 contro il -50% previsto da Equita), mentre è in linea con le attese quello sul traffico autostradale (-10% sul 2019). «I risultato sono stati pesantemente colpiti dal tonfo del traffico causato dai lockdown», notano da parte loro gli esperti di Akros, che rilevano come tema principale nel breve e nel medio termine l'andamento delle trattative su Autostrade. Su questo fronte, infatti, il negoziato prosegue con la cordata Cdp-fondi. Il cda di Atlantia è stato convocato il 16 marzo per valutare la situazione e, nel caso, eventuali proposte migliorative da parte degli acquirenti.



Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)