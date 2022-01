Atlantia sotto i riflettori a Piazza Affari dopo conti 2021 oltre attese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atlantia limita le perdite in Borsa a valle della presentazione dei conti preliminari 2021, che hanno superato le attese del mercato e della holding controllata dai Benetton. Conti che sono arrivati nella stessa settimana in cui è stato annunciato l'accordo con Siemens per rilevare Yunex Traffic, campione globale della mobilità intelligente per 950 milioni. Entro la fine di marzo, inoltre, è previsto il closing della cessione di Aspi a Cdp-fondi mentre a metà dello stesso mese Atlantia terrà il proprio Capital Markets Day.

Sono insomma mesi cruciali per il rilancio della holding che intanto nel 2021 ha visto i ricavi toccare quota 6,3 miliardi (+19%) e l'Ebitda 4 miliardi (+29%), mentre Equita stimava rispettivamente 6,144 e 3,958 miliardi a fronte di investimenti che hanno raggiunto 1,1 miliardi. Il traffico autostradale è in crescita del 19% in Francia, 27% in Spagna e 17% in Messico. Il Cile cresce del +39% grazie al confronto favorevole per il prolungato lockdown nel 2020, fa notare Equita, mentre «il traffico aeroportuale è stato migliore delle nostre stime con una crescita del 22% di Adr a 14 milioni di passeggeri (-72% sul 2019) contro i 13 milioni da noi stimati; il traffico nell'aeroporto di Nizza è in crescita del 43%». «Gli investimenti sono stati di 1,1 miliardi e il debito si è ridotto di 3,2 miliardi a 27,5 miliardi, leggermente meglio delle nostre stime probabilmente per un effetto cambio favorevole ed un migliore andamento del working capital in Abertis - fanno notare gli analisti -. Per lo stesso motivo il cash flow operativo è stato migliore delle stime a 2,7 miliardi ed anche della guidance (2,4 miliardi)». Per Atlantia Equita vede un prezzo obiettivo di 19,7 euro con rating buy.