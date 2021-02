Atlantia strappa in Borsa, con Draghi si punta su sblocco cessione Autostrade Super Mario conosce bene il dossier: era direttore generale del Tesoro quando l'infrastruttura fu privatizzata nel 1999 di Cheo Condina

Atlantia non fa prezzo in apertura a Piazza Affari e poi arriva a toccare un rialzo sopra il 5%, a 15,3 euro, sulla scommessa, da parte degli operatori, che la prospettiva di Mario Draghi a Palazzo Chigi sblocchi velocemente

l'impasse della controllata Autostrade, ormai impantanata da fin troppo tempo in un delicato riassetto.

Draghi, del resto, non soltanto è un uomo di mercato ma ha avuto un ruolo cruciale in una parte delle privatizzazioni italiane e, soprattutto, era

direttore generale del Tesoro quando la stessa Autostrade è stata venduta alla cordata dei Benetton, a cavallo tra il 1999 e il 2000, e conosce dunque molto bene il dossier su cui, da mesi, Atlantia sta negoziando con il consorzio Cdp-fondi per la cessione della maggioranza.

Se il timore poteva essere che un nuovo premier o un Governo tecnico rallentasse ulteriormente le trattative, con l'eventuale arrivo di Draghi e' certamente fugato.



In più, in attesa che per fine febbraio Cdp-fondi formulino un'offerta vincolante (ne discuterà il cda di Atlantia il 5 febbraio) e che il Governo italiano fornisca spiegazioni alla Commissione Ue sul Decreto Milleproroghe, il fondo Tci - azionista al 10% di Atlantia - e' tornato a chiedere un'adeguata valorizzazione di Aspi nel processo di vendita.

In un'intervista al Sole 24 Ore, il partner Jonathan Amouyal ha sottolineato che l'88% di Autostrade in mano alla holding vale 11-12 miliardi e ha invitato il consorzio di Cdp a formulare un'offerta equa. Inoltre, ha rimarcato che l'esecutivo italiano sulla partita Aspi sta violando diversi

principi dell'Unione Europea e che Atlantia deve al più presto tornare alla normalità.

