Atlantia, a un passo l’accordo con Cdp. Concessa l’esclusiva per l’88% di Aspi Il negoziato al rush finale: i prossimi giorni decisivi per trovare un’intesa. La cordata tra Cassa e altri investitori avrà tempo fino al 18 ottobre di Laura Galvagni

L’accordo tra i Benetton e il Governo è a un passo. Atlantia concede a Cdp un periodo di esclusiva fino al 18 ottobre: in pratica, altri cinque giorni per provare a trovare un’intesa. Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunito lunedì, aveva già preso atto della ripresa dei contatti con Cassa Depositi e Prestiti sul delicato tema del riassetto di Autostrade per l’Italia. E, come riferito ieri da Radiocor, ha valutato positivamente l’avvio di un nuovo confronto con l’istituzione finanziaria...