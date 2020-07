Atlantia va ko in Borsa con la revoca della concessione a un passo

(REUTERS)

Titolo ai minimi da fine marzo, capitalizzazione sotto 10 miliardi di euro. La società ha presentato al Governo la propria proposta, ma secondo il premier Conte è arrivata una risposta ampiamente insoddisfacente

Da Atlantia-Aspi è arrivata «una risposta ampiamente insoddisfacente» e «porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri». Il Governo italiano, come annunciato dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, va verso la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia nella riunione del Consiglio dei ministri del 14 luglio e le azioni della holding Atlantia precipitano a Piazza Affari, dove non sono riuscite a fare prezzo in avvio, quindi, una volta entrate in contrattazione, sono arrivate a perdere anche più del 14%, con passaggi in asta di volatilità. La caduta fa scivolare le quotazioni a 11,39 euro, i minimi da fine marzo, riportando la capitalizzazione di Borsa sotto i 10 miliardi di euro.

Nel fine settimana Autostrade per l'Italia ha presentato la propria proposta per ottenere la conferma della concessione: un piano di misure compensative da 3,4 miliardi di euro, tra investimenti e interventi sulle tariffe, accompagnato dall'accettazione del nuovo sistema tariffario proposto dall'Autorità dei Trasporti e, sul fronte societario, dalla disponibilità di Atlantia a diluirsi dall'88% attuale a meno del 50% in Aspi perdendone così il controllo assoluto. La proposta, stando alle dichiarazioni pubbliche del presidente del Consiglio Conte, non è stata ritenuta sufficiente e anche il riassetto societario è stato giudicato irrealizzabile: «Alla luce di quanto è accaduto sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton», ha dichiarato Conte, in una intervista a Il Fatto Quotidiano, sulla prospettiva di un ingresso di società pubbliche accanto ad Atlantia nell'azionariato di Aspi. In una intervista a La Repubblica, l'aministratore delegato di Atlantia Carlo Bertazzo ha affermato che in caso di revoca andrebbero in default «dal giorno dopo» i 10 miliardi di debiti di Aspi «nei confronti di banche e mercato» oltre a 5,5 miliardi di bond di Aspi garantiti da Atlantia e a 5 miliardi di altri debiti di Atlantia: «Nel complesso andrebbero in default 20 miliardi di prestiti più tutti i debiti commerciali».

«Non è chiaro se il governo italiano stia ancora prendendo in considerazione un accordo 'last minute' - osservano gli analisti di Banca Akros - La revoca della concessione ad Aspi porterà a una lunga battaglia legale e una prolungata incertezza sulla azienda». L'esito del negoziato è «imprevedibile» e la decisione del Governo sarà «fondamentalmente politica», osservano da Banca Imi in riferimento alle diverse posizioni all'interno della maggioranza di Governo: la stessa casa di investimento sottolinea come, ai prezzi di Borsa di venerdì, il mercato assegnasse ad Aspi un valore implicito di 6,1 miliardi di euro, ben inferiore ai 7 miliardi di valutazione assegnati all'asset sulla base dei risarcimenti previsti dal decreto Milleproroghe in caso di revoca. Gli analisti di Equita Sim hanno tagliato il target di prezzo di Atlantia del 10% a 15 euro confermando la raccomandazione «hold».

