Atlantia, al via Cda. Luciano Benetton: sotto shock per inchiesta È iniziato nel primo pomeriggio il cda di Atlantia nel quale sono attese comunicazioni dell'amministrazione delegato Giovanni Castellucci, come ha annunciato una nota. La riunione del board si tiene nella sede di Aspi

Giovanni Castellucci

La costituzione di un comitato esecutivo, così come previsto dallo Statuto, è l'ipotesi sul tavolo del Cda di Atlantia convocato su richiesta dell'attuale Ad Giovanni Castellucci nel corso del quale potrebbe rimettere il proprio mandato. Il comitato, che secondo quanto risulta all'Ansa sembra prendere piede, sarebbe giudicato possibile per una holding finanziaria, dato che le società operative controllate sono tutte presidiate da amministratori nella pienezza dei poteri, e consentirebbe di prendere tempo -sotto la guida del presidente Fabio Cerchiai -per cercare un nuovo Ad.

«È una settimana che siamo sotto choc per quello che appare dai comunicati della giustizia. Speriamo che si chiarisca. Sicuramente ci sarà qualche cambiamento. Questo lo aspettiamo dal cda di oggi». Così

Luciano Benetton risponde alla domanda se senta la responsabilità morale per i 43 morti del ponte Morandi.