Atlantia vola dopo esclusiva a Cdp, ora cessione Aspi a un passo Sul tavolo l'ipotesi della cessione dell'intera quota dell'88% di Aspi. I nodi ancora da sciogliere di Eleonora Micheli

Atlantia in volata a Piazza Affari, nell’attesa di imminenti novità sul fronte delle trattative tra la società e Cdp. Atlantia e Cdp, che nei giorni scorsi hanno riallacciato i rapporti dopo lo strappo avvenuto a settembre, hanno deciso di trattare in esclusiva fino al prossimo 18 ottobre la cessione di Autostrade per l’Italia. Gli investitori sono pronti a scommettere che stavolta ci sarà il lieto fine alla lunga vicenda e che un accordo verrà firmato.

I nodi ancora da sciogliere e le ipotesi sul tavolo

Accordo che potrebbe essere sottoposto all'esame del cda della società già convocato per il 19 ottobre. La situazione, tuttavia, rimane fluida, visto che rimangono due scogli da superare: quello della manleva sui danni legati al crollo del Ponte Morandi richiesto da Cdp e quello del prezzo. Il Sole 24 Ore sostiene che stavolta sul tavolo è l'ipotesi della cessione dell'intera quota dell'88% del capitale di Aspi a Cdp e una cordata di investitori graditi alla Cassa (nelle scorse settimane era invece stata ipotizzata prima la scissione del 55% e poi la vendita del 33% del capitale). Secondo Repubblica sarebbero della partita i fondi Blackstone e Macquaire, che sarebbero già coinvolti nelle trattative.

Equita promuove il possibile accordo con Cdp

«Un accordo con Cdp per la cessione dell`intera quota di Autostrade per l’Italia eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding (attorno a 5 miliardi), accelererebbe il ritorno ad un rating `investment grade’ del gruppo e assicurerebbe una flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o supportare Abertis, il cui indebitamento rimane elevato», hanno commentato gli analisti di Equita, che tuttavia continuano a raccomandare cautela (‘Hold’) sulle azioni di Atlantia, pur mettendo in conto che se Aspi potrebbe essere valutata 8-10 miliardi, come ipotizzato dalla stampa. valore, quest'ultimo, che potrebbe spingere le quotazioni di Atlantia anche a 17-19 euro. D'altra parte, hanno rammentato ancora gli esperti di Equita, il mercato applica sempre uno sconto holding al valore delle azioni.

