Atlantista, garantista, liberaldemocratico: ecco il riformismo cattolico di Armillei

Atlantismo: difesa della democrazia e la profezia su Putin

A proposito di atlantismo, risultano profetiche le parole di Armillei sulla Russia di Putin all'epoca dell'annessione forzata della Crimea, quando mette in guardia dal «neutralismo pacifista», riflesso condizionato della sinistra dal quale si può e si deve guarire. «È la Nato lo strumento con il quale far capire a Putin che l'Occidente non è disposto a tollerare arretramento sul fronte della democrazia e della libertà individuale - sono le parole incredibilmente attuali contenute nella seconda sezione, curata da Fabbrini, sull'Europa e sul futuro globale -. Per farglielo capire oggi anche allo scopo di evitare tensioni molto più pericolose domani. Putin non si muove infatti dentro un quadro di realistico mantenimento dello status quo: opera al contrario per un suo mutamento. Nella direzione sbagliata». Era il 2014. Ed è andata come è andata.

L’impegno da cattolico per «apostolato laicale responsabile»

Atlantista, riformista, garantista. Ma anche e soprattutto cattolico. Armillei ha portato avanti fino all'ultimo il suo impegno ecclesiale nell'Azione cattolica e nella Chiesa di Terni. A parlare di questo aspetto del suo impegno pubblico è nella terza e ultima parte del libro monsignor Vincenzo Paglia, consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio, dal 2016 presidente della Pontificia accademia per la vita e dal 2000 al 2012 vescovo proprio a Terni. Il faro di Armillei è il Concilio Vaticano II, i cui testi sono spesso ricordati nei suoi scritti. «Giorgio è tra coloro - scrive Paglia - che hanno tenuto accesa la fiaccola del concilio, senza questa radice è difficile comprendere sia la sua insistenza per un apostolato laicale responsabile nella Chiesa e nella società sia la generosità e l'intelligenza con cui interpretava la sua missione di laico credente sul campo, nella sua realtà ecclesiale e cittadina». Con l'interventismo della Cei negli anni del cardinal Ruini, e poi di Bagnasco, Armillei ha visto con dispiacere smarrirsi progressivamente il ruolo del laicato cattolico: «Cominciava la stagione del monopolio episcopale della presenza pubblica della Chiesa». Un monopolio conservatore - aggiungiamo noi - anche se Armillei riconosce che «Ruini e il ruinismo hanno fatto compiere qualche passo avanti alla Chiesa». Solo negli ultimi anni, con il pontificato di Papa Francesco, Armillei rivede finalmente una nuova opportunità per il ruolo dei laici cattolici italiani nella vita del Paese.

La lezione del riformismo: incisivi anche in minoranza

Il contributo intellettuale di Armillei mancherà «al gracile ma pur resiliente riformismo italiano», concordano gli autori delle introduzioni. Chiudiamo con la chiosa del costituzionalista Carlo Fusaro, che presenta la prima sezione dedicata alle riforme istituzionali e politiche: «Ai riformisti di oggi e di domani non resta che trarre ispirazione, e insistere: perché se è vero, come ricordava Armillei, che in politica ha ragione chi vince (e non si vince perché si “ha ragione”), chi vince non ha affatto il monopolio della verità. E anche perdendo, se lo si fa difendendo le proprie coerenze, si può concorrere utilmente ai quei grandi processi di maturazione sociale dai quali dipende il progresso dei popoli, e si possono porre le basi di autentiche alternative».