Atlete, le scelte tra sport e figli e i diritti tutti da conquistare

Il puzzle dei diritti delle atlete mamme, pur fra mille ostacoli, si va componendo. La riforma, varata dalla Fifa a fine 2020, proteggerà la maternità delle calciatrici con standard minimi che ogni federazione potrà innalzare. I cardini di quella riforma sono storici: ogni giocatrice ha diritto al congedo di maternità, per un periodo minimo di 14 settimane di assenza retribuita durante il periodo di contratto; è sancito il diritto di tornare all’attività calcistica dopo la maternità; nessuna giocatrice deve subire penalizzazioni dalla maternità.

Il fondo italiano

In Italia, dove lo status dilettantistico non protegge in alcun modo le sportive che vogliono avere figli, nel 2018 è stato varato grazie all’impegno del Governo e della Commissione atleti della Giunta del Coni, un fondo maternità per le atlete: «È un progetto che offre sostegno economico e morale alle atlete per vivere al meglio la maternità», dice Raffaella Masciadri, presidente della Commissione ed ex cestista da 15 scudetti. Il sostegno è pari a mille euro mensili per un massimo di 10 mesi e vi si può accedere a patto che non si faccia parte di gruppi sportivi militari che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità e in assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15mila euro: «A oggi - prosegue la presidente - già 36 atlete hanno aderito e anche per il 2021 è prevista una dotazione da 500mila euro: il fondo è un primo passo verso il traguardo storico del professionismo».

Queste sono nuove opportunità ma il diritto alla maternità per le sportive è ben lontano dall’essere garantito come dimostra la storia, finita sul New York Times, di Lara Lugli, giocatrice del Volley Pordenone in serie B1. Nel 2019 scopre di essere incinta, lo comunica alla società, e il contratto si interrompe. Il suo avvocato fa partire l’ingiunzione di pagamento della mensilità di febbraio, nel quale aveva giocato, e il club non sa far altro che rispondere con la citazione in giudizio. Lara, che aveva poi perso quel bimbo, è attonita: «Ammetto che alla lettura di quanto orridamente scritto, tra l’altro da un’avvocatessa, sia stata pervasa da un profondo senso di sdegno e volgare incazzatura».

