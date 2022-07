Atletica leggera, forfait di Jacobs ai Mondiali di Eugene

I punti chiave La nota della Fidal

Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. «È stata una scelta dolorosa - dice il campione italiano - ma avrei rischiato un infortunio più serio». La finale è stata vinta dall’americano Fred Kerley, podio tutto Usa con Marvin Bracy e Trayvon Bromell. Nei 1.500 donne, squalificata Gaia Sabbatini per il contatto con l’ugandese Nanyondo. L’azzurra Zaynab Dosso accede alla semifinale dei 100 metri. Elena Vallortigara conquista la finale del salto in alto.

La nota della Fidal

«L’atleta Marcell Jacobs - si legge nella nota della Fidal - nel corso della batteria dei 100m, ha accusato contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra che comunque gli ha permesso di concludere la performance. Subito dopo la gara è stato impostato un protocollo di terapia che ha portato alla decontrazione muscolare immediata. Nei test clinici condotti nella mattinata di oggi - prosegue la nota - la contrattura muscolare, seppure in maniera minore, rimaneva presente, per cui si è deciso di eseguire esami ecografico in statica ed in dinamica per valutare la reazione della componente muscolare. L’esame non ha mostrato lesioni muscolari, ma ha evidenziato in contrazione una zona di stasi ematica loco regionale a carico del grande adduttore della coscia destra. Essendo questo un quadro clinico che può mettere a rischio l’integrità muscolare e portare a lesioni - conclude il comunicato - si è deciso di non consentire la partecipazione alla gara».

