Atletica leggera, a Roma gli Europei 2024 con un budget da 31 milioni

L’Italia si è aggiudicata gli Europei di atletica leggera nel 2024. Sconfitta la polacca Katowice, budget da 31 milioni

Cinquanta anni. Tanti ne saranno passati nel 2024 dagli ultimi Europei di atletica leggera che si sono svolti in Italia. Il nostro Paese, infatti, si è aggiudicato il 10 novembre 2020 la competizione che ha visto Roma protagonista nel 1974 (quando Pietro Mennea trionfò sui 200, dopo l'argento sui 100 e ancora prima Torino nel 1934), mentre i Mondiali si sono svolti un po’ più di “recente”, nel 1987. Da allora, più nessuna rassegna internazionale di atletica si è svolta nel nostro Paese. Il budget per organizzare l’evento europeo è di circa 31 milioni. Metà dovrebbe essere coperta da Governo, Regione e Comune di Roma, l’altra invece sarà recuperata da sponsor, ticketing e costi non vivi.

La scelta del nostro Paese

La scelta, non del tutto scontata alla vigilia, è stata effettuata da 14 dei 16 membri del Consiglio Eaa (European athletic association), presieduta da giugno ad interim dal bulgaro Dobromir Karamarinov. All’interno dell’organismo europeo non c’erano rappresentanti italiani, né quelli polacchi, bensì erano presenti delegati di tanti altri di Paesi dell’Est e del cosiddetto “Blocco dei Balcani”. Avrebbero potuto votare compatti senza seguire una logica legata al merito, bensì soltanto “politica”, ma per fortuna non l’hanno fatto.

Un buon segnale, questo degli Europei 2024, che arriva nel pieno della pandemia a causa del Covid-19 .

Prima che tutto ciò scoppiasse, per l’Italia era un momento davvero “magico” in tema di assegnazioni di eventi sportivi internazionali. Infatti, l’Italia si è aggiudicata la 36edizione dei Campionati europei di nuoto 2022 (l’ultima volta è stata nel 1983, mentre i Mondiali si sono svolti nel 2009), il Mondiale 2020 di Biathlon ad Anterselva (disputato appena prima che scoppiasse la pandemia), la partita inaugurale a Roma dei Campionati europei di calcio (adesso spostati nel 2021), i Campionati mondiali 2021 di sci alpino a Cortina, i Mondiali di beach volleyball a Roma (posticipati al 2022), le Atp finals di tennis dal 2021 al 2025 a Torino, i Giochi olimpici 2026 Milano-Cortina .



Le carte giocate da Roma

Rispetto a Katowice, Roma ha messo in campo il suo ruolo di “città eterna”, una mole non da poco di numero di hotel, nonché diverse altre location consone a ospitare l’evento: Colosseo, Via Pacis (dove si volgeranno i 21 km) , San Pietro, Arco di Costantino. Luoghi da vedere anche in tv, in grado di catalizzare l’attenzione di telespettatori: per questo anche le televisioni hanno fatto di tutto perché Roma fosse scelta per la competizione europea.

La Eaa (che ha sede a Losanna, in Svizzera, e organizza i campionati europei di atletica leggera ed altre competizioni continentali), comunque, ha in un primo momento riconosciuto le qualità di entrambe le contendenti tanto che ambiva a una doppia assegnazione.

Lo stadio polacco

Katowice, cittadina di circa 300mila abitanti della Polonia meridionale (rappresenta la regione della Slesia) ha invece messo in campo uno stadio inaugurato di recente, con sede nel comune di Chorzow. In questo stadio, per esempio, nel maggio 2021 sono in programma i Mondiali di staffette qualificanti per i Giochi di Tokyo. Già da diversi anni, grazie ai costi contenuti rispetto a quelli degli altri Paesi dell’Europa occidentale, la Polonia è molto attiva nell’organizzare eventi sportivi di atletica. Nell'agosto del 2019 ha ospitato gli Europei a squadre, mentre nell’ottobre 2020 i Mondiali di mezza maratona e nel marzo del 2021 è sede designata degli Euroindoor.