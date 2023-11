«Atletico Fiorello» contro «Dinamo Fazio»: sui media italiani il derby finisce 1-1

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il successo di un programma televisivo si misura anche oltre i dati di ascolto: nell’impatto mediatico che riesce ad avere nel resto della programmazione televisiva e oltre. Finisce così 1 a 1 il derby sui media italiani tra «Atletico Fiorello» e «Dinamo Fazio»: nell’ultimo mese radio e tv italiane hanno parlato più di Rosario Fiorello (452 citazioni) che di Fabio Fazio (319) e questo benché il programma televisivo di Fazio sia partito il 15 ottobre e quello di Fiorello il 6 novembre scorso. Se si confrontano viceversa le menzioni su radio e tv dei rispettivi programmi si scopre che Che tempo che fa , brand forte di 20 edizioni in Rai prima di approdare a Discovery, prevale su Viva Rai 2 (245 citazioni a 170). Questi dati scaturiscono dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni dell’ultimo mese relative a Fiorello e a Viva Rai 2 e quelle relative a Fabio Fazio e a Che tempo che fa.

Analizzando tutti i media nazionali (oltre 1.500 fonti tra radio,tv, siti d’informazione, quotidiani e periodici cartacei) la tendenza non cambia con lo showman di Rai 2 che supera quota 10mila citazioni in un mese (10.037) e Fazio che si ferma 8.419. Nel confronto fra i due programmi, diversi per contenuto, emittente e collocazione nel palinsesto, il talk show di Fabio Fazio ha ottenuto una maggiore visibilità anche sui canali televisivi concorrenti.

Fuori dalla tv di Stato Viva Rai 2 non viene citato, mentre Fiorello raggiunge nove menzioni su Mediaset (che in fondo resta la sua casa natale, televisivamente parlando), tutte all’interno del telegiornale satirico Striscia la Notizia. Sky e La 7 hanno menzionato entrambi appena due volte il mattatore di Rai 2. Fazio è stato ripreso, invece, sia da Sky (13) sia da La 7 (10) a seguito dell’ospitata di Beppe Grillo dopo una lunghissima assenza televisiva. Le menzioni di Che tempo che fa su La 7 sono state 2 e 10 su Sky. Sul fronte Mediaset, si registrano 17 citazioni riguardanti Fabio Fazio e 5 del suo programma (anche in questo caso soprattutto su Striscia).

Se si restringe il campo di ricerca al periodo dal 6 novembre (quando è cominciato Viva Rai 2) al 15 novembre, ovvero il periodo in cui i due programmi si trovano entrambi in onda, il quadro cambia con una netta prevalenza di menzioni radio/tv per il programma di Fiorello. In questa finestra temporale e sempre escludendo Rai 2 e Radio 2, Viva Rai 2 raggiunge 91 citazioni e 206 Fiorello a livello personale. Fabio Fazio raccoglie 97 menzioni e 58 Che tempo che fa.

L’analisi di Mediamonitor.it evidenzia come il maggior numero di citazioni per entrambi i programmi si registri nelle rispettive giornate di messa in onda. In questi primi dieci giorni lo showman siciliano ha raggiunto il picco di menzioni nella giornata del debutto il 6 novembre, invece il conduttore ex Rai ha ottenuto la massima visibilità il 13 novembre, ovvero il giorno dopo aver ospitato nel suo programma Grillo.