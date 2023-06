Atm vince la gara per la gestione della metropolitana a Salonicco

Ascolta la versione audio dell'articolo

Atm, la società dei mezzi pubblici di Milano, continua con la politica di espansione all’estero. E dopo le esperienze di Copenaghen e Ryad, ora si aggiudica la metropolitana di Salonicco, in Grecia, vincendo una gara da 250 milioni per la gestione delle linee per 11 anni. In attesa di capire cosa avverrà a fine anno a Parigi, dove la controllata del Comune di Milano partecipa al bando internazionale per alcune metro, quella che arriva dalla Grecia è intanto una buona notizia.

Su più fronti: prima di tutto perché Atm è riuscita a creare un’alleanza internazionale misto pubblico-privato, a dimostrazione che il pubblico talvolta riesce ad avere buoni livelli manageriali; seconda questione, più concreta, l’attività all’estero mette in sicurezza i conti che a Milano, da dopo la pandemia, sono in bilico. Nel 2022 l’esercizio era in sostanziale pareggio, ma nei due anni precedenti la passività ha raggiunto 70 milioni. E va inoltre considerato che ci saranno stabilmente il 20% degli utenti in meno, nonostante la fine del covid.

Ormai è una tendenza data per assodata anche in futuro. Atm vince a Salonicco con Egis, gruppo francese che opera nei settori dell'ingegneria delle infrastrutture.La nuova metropolitana è oggi la più moderna opera pubblica della Repubblica Ellenica e l'unica linea driverless realizzata, che servirà la seconda città greca per numero di abitanti, oltre un milione. Con un'estensione di quasi 20 chilometri, diventerà il principale snodo per gli spostamenti interni alla città, strategica anche per il collegamento con il resto del Paese.

«Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato - dichiara Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm - Un'ulteriore tappa nello sviluppo internazionale dell'azienda, sempre più riconosciuta anche all'estero per la capacità nella gestione di reti e di sistemi complessi di mobilità».

Negli anni Atm si è affermata nel campo delle linee di metropolitana automatizzate. Dal 2008 gestisce a Copenaghen le linee 1 e 2 e in seguito la 3 e 4 del Cityring; nel 2011 a Riyad ha avviato la prima linea della città e dal 2013 a Milano ha in mano la metro driverless M5 – e successivamente la M4 – che collega l'aeroporto di Linate al centro città, inaugurata nel primo tratto lo scorso novembre.