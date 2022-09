Atmosfere autunnali e appuntamenti sportivi a Courmayeur

l profumo del pane nero appena sfornato, il rosso e il giallo ramato delle foreste, il fruscio delle foglie sotto le proprie scarpe, il tepore di un camino acceso sono tutti momenti che in queste settimane fanno da cornice ad un week end a Coumayeur dove nei prossimi fine settimana si danno appuntamento gli sportivi. Si inizia il 25 settembre quando atleti o aspiranti tali di ogni età saranno accolti al Courmayeur Sport Center da istruttori qualificati per Porte aperte allo sport. Un'occasione per provare gratuitamente calcio, danza, sci, fitness, arti marziali, pattinaggio, arrampicata e perfino musica. La natura selvaggia e incontaminata dell'area del Monte Bianco è il terreno d'elezione di alcuni tra i più famosi trail mondiali. Il prossimo è la Courmayeur Mont Blanc Challenge: dal 26 settembre al 31 ottobre dove ci si mette alla prova sui sentieri dell'UTMB, confrontandosi con i tempi di percorrenza degli atleti, per comporre una classifica virtuale. Ma c'è grande attesa per l'Arrancabirra, competizione a sfondo goliardico che dopo due anni di stop forzato riprende quota e torna l'8 ottobre ad animare i sentieri sopra Courmayeur. Tema scelto per il 2022, Jurassic Bear, ovvero preistoria e dinosauri.

