Atos brilla a Parigi, voci di accordo con Amazon per un «cloud di fiducia»

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atos brilla alla Borsa di Parigi, grazie alle indicazioni di stampa secondo cui il gruppo francese di servizi digitali ha un accordo con Amazon per un «cloud di fiducia» del colosso Usa in Francia. Nelle scorse ore il sito specializzato Journal du Net, citando più fonti concordanti ha riferito che «Amazon ha siglato un accordo con Atos per proporre i suoi servizi cloud su un’infrastruttura isolata dalle legislazioni extra-territoriali». Il progetto sarebbe in preparazione da molti mesi con Amazon Web Services e l’infrastruttura sarebbe pilotata da Atos, secondo il JdN. Nessun commento per ora dagli interessati.

Per Atos fatturato -2,5% nel 2021 e -0,6% in I sem 2022

Il progetto viene alla luce mentre Atos si trova in una fase difficile. Il fatturato della società francese – spiega lo stesso JdN – è diminuito del 2,5% nel 2021 e dello 0,6% nel primo semestre 2022. Il valore dell’azione è diminuito di otto volte rispetto all’inizio del 2021. Nello scorso giugno il gruppo ha annunciato un progetto di scissione che porterà alla costituzione di due entità distinte. La prima raggrupperà tutti i servizi di outsourcing, che sono in difficoltà, mentre nella seconda confluiranno le attività a forte crescita, ovvero consulenza digitale, cybersicurezza, server ad alta performance e super-calcolatore. Questa entità, denominata Evidian, sarà incaricata della partnership con Amazon.