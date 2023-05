Atos corre alla Borsa di Parigi, sentenza Usa premia il gruppo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Atos corre alla Borsa di Parigi dopo la sentenza di un tribunale degli Stati Uniti che ha annullato un precedente verdetto di condanna a carico di una filiale del gruppo francese di servizi informatici. La società ha annunciato che la Corte d’Appello degli Stati Uniti ha annullato una decisione di prima istanza del tribunale del distretto Sud di New York che imponeva alla sua filiale Syntel di pagare circa 531 milioni di euro di danni di risarcimento alla TriZetto, una controllata del gruppo americano Cognizant. «Nella sua decisione la Corte d’Appello ha ritenuto che l’utilizzo della metodologia di calcolo presa in considerazione in prima istanza sui "costi di sviluppo evitati", che giustificava i 570 milioni di dollari di risarcimento iniziali, è contraria alla legge», indica Atos in un comunicato.

La Corte d’Appello ha «rinviato la causa al Tribunale distrettuale di prima istanza affinché esamini se il versamento del risarcimento resti appropriato e, in caso affermativo, quale ne sia l’importo», aggiunge la società francese, che aveva fatto appello alla sentenza iniziale del 2020. Atos sottolinea che «questa decisione favorevole toglie una considerevole incertezza» per il gruppo. La società ricorda che il dossier è iniziato nel 2015, prima dell’acquisizione di Syntel, avvenuta nel 2018 e ribadisce che, in base alle sue valutazioni, l’importo massimo dei danni «legalmente disponibili per TriZetto è di circa 8,5 milioni di dollari». Il dossier riguarda un presunto caso di appropriazione indebita di segreti aziendali e di violazione di diritti d’autore.