Atos tratta con Airbus la cessione del comparto sulla cybersicurezza

Il gruppo informatico francese Atos presieduto da Jeanne Pierre Mustier (ex ad di Unicredit) e guidato da Yves Bernaert, non vedendo certezza nelle trattative con il miliardario ceco Daniel Kretinsky per la vendita di Tech Foundation (valore d’impresa circa 2 miliardi) progetta la vendita di altri asset tra cui il business BDS (Big Data & Security). E a quanto pare adesso la trattativa è calda con Airbus.

In una nota con cui Atos aggiorna il mercato, si legge infatti che è stata aperta una fase di due diligence con Airbus per una potenziale vendita dell’intero perimetro BDS.

L’operazione con Kretinsky è invece osteggiata sia da alcuni azionisti, in particolare Onepoint che dai politici francesi. «Nel corso del primo trimestre del 2024, Atos valuterà se queste misure saranno sufficienti a coprire le scadenze dei finanziamenti e il fabbisogno di cassa a lungo termine». Intanto altri consiglieri abbandonano la società. Si sono dimessi Valérie Bernis, Aminata Niane, Vernon Sankey e René Proglio e il cda ha nominato in loro sostituzione Françoise Mercadal-Delasalles e Jean-Jacques Morin. La società «intende impegnarsi ulteriormente con il suo azionista di riferimento Onepoint (salito all’11,4% a metà dicembre, ndr) per discutere le sue richieste di governance» precisa la nota.

Atos è in una fase di grande indebitamento. Sulla società francese, infatti. pendono delle scadenze a breve e deve trovare il modo per rimborsare o rifinanziare i suoi debiti finanziari, «ottenendo nuovi finanziamenti bancari, accedere ai mercati dei capitali o implementando un importante programma di dismissione degli asset, e proseguire nelle azioni specifiche per ottimizzare il capitale circolante» spiegano dalla società.

Nelle trattative in esclusiva con Epei (Kretinsky) per la vendita di Tech Foundations il nodo è il prezzo prezzo da pagare, ma anche la quota di debito che verrebbe trasferita. Era previsto un aumento di capitale previsto per Eviden, la controllata dedicata al digitale, cloud, big data e sicurezza ma «le mutevoli condizioni e reazioni del mercato richiedono una riduzione delle dimensioni inizialmente previste». Viste le numerose incertezze «la società sta valutando la cessione di altri asset, ben superiori ai 400 milioni di euro menzionati a luglio, al fine di rispettare le scadenze del finanziamento» precisa Atos che informa di aver ricevuto due lettere che indicano un interesse non vincolante per le sue attività BDS, una delle quali riguarda solo una parte del perimetro di BDS. E’ stato scelto di aprire una due diligence con Airbus che punta all’intero perimetro di Bds e la valuta tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro. Inoltre, la società non esclude la vendita di ulteriori asset, soprattutto se l’operazione con Epei non dovesse andare avanti.