Atos vola alla Borsa di Parigi, rumor su ingresso Airbus nella controllata Evidian

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Partenza sprint alla Borsa di Parigi per Atos nella prima seduta del 2023. Il titolo del gruppo francese di tecnologia digitale vola di oltre il 10%, avvantaggiandosi delle indiscrezioni di stampa secondo cui Airbus è interessato a rilevare una partecipazione di minoranza nella divisione Evidian. Il quotidiano ‘Les Echos’ ha scritto domenica che «secondo più fonti, il gruppo aeronautico (Airbus, ndr) sarebbe in discussioni preliminari per rilevare una quota minoritaria nel capitale di Evidian», l'entità che raggruppa le attività di trasformazione digitale, Big Data e cybersicurezza di Atos. Un tale sviluppo – precisa il quotidiano – rientrerebbe nella strategia di riorganizzazione di Atos, contrariamente a quelle che sarebbero le ambizioni di un altro big transalpino, Thales, che punterebbe invece a rilevare il 100% di Evidian e che comporterebbe per Atos l'abbandono in toto delle sue attività più remunerative e a maggiore crescita. Lo scorso giugno Atos ha annunciato un piano di riassetto che prevede la divisione delle attività in due distinte società quotate entro la fine del 2023, Evidian appunto e Atos, in cui resterebbero le attività ‘tradizionali’ del gruppo, in particolare i servizi di gestione delle infrastrutture IT. Gli ultimi due anni sono stati molto turbolenti per il gruppo (nel 2022 ha perso metà del suo valore di Borsa) a causa di errori contabili e di un fallito tentativo di acquisizione negli Usa. Una situazione che ha causato l’uscita di scena di ben due ceo, Elie Girard e Rodolphe Belmer.