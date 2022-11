Atp Finals, ricavi e indotto per 140 milioni

Torino ospiterà le Atp Finals per cinque edizioni e, dunque, fino al 2025. L’aggiudicazione - all’Atp viene versata una fee di circa 18 milioni di dollari - permetterà di produrre un incremento del Pil italiano di circa 600 milioni, con un valore annuo in crescita progressiva come indicato nel master plan realizzato dalla Awe International Group di Romy Gai, capofila del consorzio, Camerana&Partners, Kpmg, Nielsen, Arriva e Politecnico di Torino.

L’indagine commissionata dalla Fit del presidente Angelo Binaghi alla Ernst&Young, più nel dettaglio, ipotizzava per il 2021 un impatto economico di 116 milioni di euro con una capienza massima fissata al 75 per cento. Quest’anno, invece, il ritorno economico diretto dell’evento e quello dell’indotto, dato da prenotazioni alberghiere, pranzi e cene, trasporti, nonché l’impatto fiscale potrebbero generere flussi pari a 140 milioni.

Molto nutrito è il novero degli sponsor della manifestazione. Il colosso giapponese Nitto Denko Corporation è il Title Partner del torneo dal 2017 e lo sarà fino al 2025. Intesa Sanpaolo è invece l’Host Partner. I platinum partner sono Emirates e Lavazza. Quattro invece sono i gold partner: Ea7, Ford, Pepperstone e Valmora.

Chi non è presente a Torino potrà seguire le partite in tv: saranno collegati oltre 150 Paesi, per un’audience mondiale. In Italia le Atp Finals saranno trasmesse su Rai 2 (che manderà in onda in chiaro un incontro al giorno) e Sky che coprirà l’evento in maniera integrale.

Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Djokovic e gli altri tennisti che otterrano il pass per le ATP Finals, oltre che il titolo di Maestro, gareggeranno per contendersi il montepremi per il vincitore più alto nella storia del tennis. Le Nitto ATP Finals, in effetti, assegneranno un montepremi record di 14,75 milioni di dollari, con un aumento del 103% rispetto al 2021 e del 64% sull’evento del 2019, l’ultima edizione pre-pandemia. Se il vincitore del torneo di quest’anno - succedendo nell’albo d’oro al tedesco Alexander Zverev, che sconfisse in finale il russo Daniil Medvedev - dovesse alzare il trofeo facendo percorso netto, senza perdere un match, guadagnerà 4.740.300 dollari, con un aumento del 105 per cento. Uscire vincitore nelle tre partite del girone assicurerà un assegno di un milione di dollari. Superare positivamente la semifinale assegnerà 1,07 milioni, mentre la finalissima porterà nelle tasche del campione 2.200.400 dollari. Se una squadra di doppio imbattuta alzerà il trofeo a Torino, i vincitori si divideranno un bonus di 930mila dollari (un aumento del 117% rispetto al 2021). Un livello di premi straordinario se si pensa che i vincitori di Wimbledon, sempre quest’anno, hanno ottenuto 2,5 milioni di sterline. Il montepremi più alto per un vincitore si era vauto finora alle Wta Finals di Shenzhen nel 2019, quando Ashleigh Barty, la vincitrice, si ritrovò a incassare 3,5 milioni di dollari.