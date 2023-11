Atp Finals, Sinner sfida Medvedev alle 14,30 e punta quota 10,5 milioni di premi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Jannik Sinner disputerà la semifinale del singolare maschile contro Daniil Medvedev scendendo in campo non prima delle 14:30. L’altra semifinale, programmata per le 21, vedrà scontrarsi i due numeri 1 della stagione Novak Djokovic e Carlos Alcaraz (nella Finale a Wimbledon ha vinto lo spagnolo, mentre in quella del Masters1000 di Cincinnati il serbo si è preso la rivincita). Mentre l’attesa generale era per un match in pieno prime time televisivo, la collocazione pomeridiana del match dell’altoatesino indubbiamente potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio, consentendogli di riposare qualche ora in più del suo eventuale avversario in finale,

Gli scontri tra Sinner e il russo

Il bilancio tra Sinner e Medvedev è favorevole a quest’ultimo, che ha superato l’azzurro in 6 degli 8 precedenti. Gli ultimi 4 confronti tra i due, inoltre, sono stati tutti in finale. Nel 2023, a Rotterdam e Miami ha avuto la meglio il numero 3 al mondo, al China Open 2023 è arrivato il primo successo per l’italiano che si è poi ripetuto al Vienna Open. I due perciò si troveranno contro per la terza volta nell’ultimo mese e mezzo.

Quota 10,5 milioni

In questa stagione in cui ha vinto 60 match nel circuito Atp e ben quattro titolo Sinner ha già portato a casa anche 5,7 milioni di dollari. Finora nelle Finals Sinner ha vinto tutte e tre i match del girone. Se dovesse fare percorso netto riceverebbe anche un assegno di 4,8 milioni di dollari. In effetti, ogni vittoria nel girone vale 390mila dollari, il successo in semifinale 1,1 milioni, la vittoria in finale 2,2 milioni. Per l’esattezza il campione imbattuto intascherà 4.801.500 dollari.

Biglietti aggiuntivi

Intanto aumenta la disponibilità di posti al Pala Alpitour per le prossime partite delle Nitto Atp Finals. La Prefettura e la Commissione provinciale di vigilanza hanno dato il via libera alla vendita di oltre 300 biglietti fino a domenica giorno delle finali, dei settori Galleria 2 Est, Galleria 2 Ovest, Galleria 2 Nord, portando così il totale della capienza a 12.262 spettatori e aggiungendo circa 1.200 persone alle presenze totali. I biglietti sono già in vendita su Ticketone e al ticketing ufficiale del torneo.



L’allenamento

Dopo la grande vittoria sul danese Holger Rune e la qualificazione alle semifinali da imbattuto, Sinner è tornato sul campo training nel foyer del palazzetto per una sessione di allenamento con lo sparring partner, l’americano Nishesh Basavareddy seguita dai tifosi come un vero spettacolo e quasi una partita ufficiale. Ad attenderlo alcune centinaia di persone, ancora di più di quelle che hanno assistito all’allenamento di due giorni fa. Cellulari pronti a catturare ogni colpo e a scattare foto e selfie e palline da farsi autografare, i fan hanno fatto sentire il loro calore a Jannik durante gli scambi . Il tutto sotto l’occhio attento del suo team, con cui il giovane tennista si è fermato di tanto in tanto a consultarsi e discutere su come gestire al meglio i colpi. Alla fine Sinner non si è sottratto al rito degli autografi a quel pubblico che, come ha ripetuto in questi giorni dopo ogni match, gli dà la carica ad ogni incontro.