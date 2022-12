Atp Finals, per Torino un impatto economico da 140 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima edizione, lo scorso anno, alle prese con le restrizioni causate della pandemia. La seconda edizione, a partire da oggi, senza azzurri qualificati all’ultimo atto della stagione individuale. Nonostante questo le Nitto Atp Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino (finale il 20 novembre), si preannunciano come un grande spettacolo di tennis per gli appassionati e il capoluogo piemontese.

Da Nadal a Djokovic, i campioni in campo

Ad accendere gli entusiasmi l’arrivo in città e il primo allenamento dello spagnolo Rafael Nadal, n. 2 della classifica mondiale. Insieme a lui, tra i magnifici otto, Stefanos Tsitsipas (n. 3), Casper Ruud (n. 4), Daniil Medvedev (n. 5), Felix Auger-Aliassime (n. 6), Andrey Rublev (n. 7), Novak Djokovic (n.8), Taylor Fritz (n. 9). Mentre sarà assente il n. 1 del mondo, Carlos Alcaraz, che ha chiuso anzitempo la stagione per un infortunio.

Il Fan Village

La città è pronta. Alla Centrale Nuvola Lavazza si è tenuta la cena ufficiale del torneo, in piazza San Carlo il blue carpet con la passerella dei protagonisti, a Palazzo Madama la Casa del Tennis. Il Fan Village, un’area di 3.600 mq di fronte all’impianto di gioco per sponsor e ristorazione, prevede un’area commerciale con oltre 25 stand per i partner insieme a una food court in grado di servire 300 coperti oltre ai 70 all’interno di un ristorante. «Abbiamo pensato a questa piazza come a un luogo attivo», spiega Marco Martinasso, direttore generale di Fit Servizi. Un central bar in una maxi pallina da tennis, un campo da mini tennis, una postazione 3D di 12 mq per foto opportunity con le due mascotte dell’evento, momenti live e delle partite e quiz completano l’offerta dell’area che può ospitare fino a duemila persone che potranno accedere da due varchi muniti di conta ingressi.

A organizzare tutte le iniziative Comune, Regione Piemonte, Camera di Commercio, oltre a Fit e Atp. Anche il Pala Alpitour si è rifatto il look: migliorata la visibilità dalle tribune, nuove sedute imbottite lato nord e sud, zona vip a bordo campo con quattro parterre box e un rinnovato spettacolo di musica e luci per accogliere i giocatori in campo e durante le pause di gioco.

Obiettivo sold out

La biglietteria punta al sold out (capienza 12mila spettatori). Per questa edizione dovrebbero essere ventudi alla fine 140mila tagliandi, un terzo dei quali dall’estero rispetto al 18% di un anno fa. L’obiettivo economico generale rimangono quei 600 milioni di euro di contributo al Pil italiano in cinque anni (quindi fino al 2025) auspicato in sede di candidatura della città di Torino a ospitare l’evento, con un valore annuo in crescita progressiva, visto che lo scorso anno sono stati rimborsati i biglietti degli spettatori che non sono riusciti a entrare causa Covid per il limite al 60% della capienza.