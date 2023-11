Atp Finals, per Torino l’indotto nel triennio 2021-2023 vale 450 milioni

Tutto il capoluogo piemontese, del resto, sarà coinvolto dalla manifestazione tennistica, con il Fan Village allestito a Piazzale Grande Torino – quasi 7.400 metri quadrati dedicati agli sponsor, alla ristorazione, all’intrattenimento e alla pratica sportiva (dal minitennis alle nuove discipline come il pickleball) – con Casa Tennis, che sarà inaugurata domani mattina, e con una lunga serie di eventi collaterali promossi dalla Federazione italiane tennis e padel, dall’Atp, dal Comune e dalla Regione (dalle mostre ad appuntamenti riservati alla musica e alla danza).

Proprio ieri nella cupola geodetica a Piazza Castello si è tenuto l’Innovation Summit. Nel corso del workshop è stato lanciato il “Torino Green Project”, programma, in collaborazione tra la città e il title-sponsor Nitto per investire in attività sul territorio e rendere la città sempre più green. Nitto si è impegnata a donare a Torino 100mila euro da spendere per la riduzione di emissioni CO2 e a mettere in atto varie iniziative nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

L’impatto delle Finals e la concorrenza dell’Arabia Saudita (che ha già strappato a Milano l’organizzazione della Next Gen, il torneo per i migliori under 23), sta spingendo la Federtennis a lavorare per prolungare l’attuale accordo oltre la scadenza del 2025. In prima istanza si sta trattando per una proroga biennale che possa compensare i danni subiti dall’Italia per le limitazioni imposte negli scorsi anni a causa della pandemia. Se questa opzione non dovesse essere praticabile allora si punterà a rinnovare l’accordo per altri cinque anni. Una delle ipotesi sul terreno è quella di trasferire le Finals a Milano sfruttando la nuova arena di Santa Giulia che dovrà essere pronta nel 2026 per Milano-Cortina. Il palazzetto milanese, infatti, diventerà con i suoi 15mila posti il più capiente teatro indoor della Penisola.

Loading...