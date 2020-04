Atp Tour, in stand by anche premi record per 159 milioni

I “colpi” per non perdere i ricavi

Quanto costerà, in termini economici, questo stop? «Difficile quantificarlo adesso - spiega Andrea Gaudenzi, chairman dell’Atp dall’inizio dell’anno -, stiliamo ogni settimana budget e calendari. L’intento è quello di disputare il maggior numero di tornei possibile nelle settimane in cui potremmo tornare a giocare. L’obiettivo è scendere in campo in estate, recuperare 3 prove dello Slam e 7 Master 1000 e arrivare a disputare le Finals a Londra a novembre. In questo modo riusciremo a salvare l’80% dei tornei, dei prize money e dei punti».

Gli Internazionali Bnl di Roma finirebbero nelle 4 settimane previste sulla terra dopo gli Us Open. «L’idea allo studio è questa. Non siamo ancora al punto di valutare - assicura Gaudenzi - l’ipotesi “indoor”». L’Italia rimane alla finestra anche per le Finals di fine stagione che potrebbero arrivare a Torino. «Nella riprogrammazione dei tornei vanno tenute in considerazioni le disponibilità dei siti indoor che sono spesso blindate, come la 02 Arena di Londra. Se si arrivasse alla necessità di dover slittare la Finals qualunque sede disponibile ad ospitarci sarebbe ben accetta, ma ci sarebbero penali da sostenere. Non sarà semplice».

Previste tutele anche per i tornei minori. «Stiamo cercando di riprogrammare tutti gli appuntamenti Atp 250 e i challenger. Abbiamo avuto l’ok a schedularli anche nelle seconde settime degli Slam e Master 1000. Non dobbiamo pensare - continua l’ex n. 18 delle classifiche mondiali - soltanto ai giocatori top-50 ma anche ai tennisti con una classifica più alta che devono poter trovare tornei da disputare».

Il Master 1000 di Madrid, dal 27 al 30 aprile, ha lanciato un’edizione virtuale del torneo. «È una novità che abbiamo appoggiato anche se credo - ammette Gaudenzi - che gli esports siano più adattabili alla MotoGp e alla Formula 1».

Alla ricerca dell’unità

I suoi progetti per il futuro sono, per ora, rimandati. «Da questo momento di crisi mi auguro possa emergere un nuovo spirito di collaborazione tra Atp, Wta e Itf. Il tennis ha meno dell’1-2% dei diritti media mondiali, ma è nella top-5 degli sport con il maggior numero di fan, suddivisi a metà tra uomini e donne. È ora di smetterla di litigare tra noi - conclude il numero 1 dell’Atp - e puntare sulle enormi potenzialità che abbiamo: il mondo sta andando verso un direct-to-consumer, ci sono 7,3 miliardi di persone pronte a spendere. È impensabile proporre a un appassionato di abbonarsi a 5 piattaforme diverse per seguire il tennis nell’arco della stagione».