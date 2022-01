AT&T e Verizon rinviano l’attivazione del 5G vicino a molti aeroporti Usa

Verizon, dal canto suo, ha deciso «volontariamente» di «limitare la rete 5G intorno agli aeroporti».

Le critiche delle due società: le autorità si sono mosse in ritardo

I due colossi telefonici non hanno risparmiato però critiche alle autorità americane per il tempo impiegato a reagire all’avvio del 5G, previsto almeno da due anni. E hanno accusato la Faa di non essere stata in grado di fare «quello che altri 40 Paesi hanno già fatto», ossia installare in tutta sicurezza la tecnologia 5G senza perturbare i servizi aerei.

Il plauso di Biden

Joe Biden ha espresso il suo ringraziamento e plauso per la decisione di At&T e Verizon di rinviare l’avvio del 5G intorno ad alcuni aeroporti chiave e di continuare a lavorare con il dipartimento dei Trasporti per la sua attivazione sicura in questa limitata serie di località. «Questo accordo eviterà potenzialmente la devastante interruzione dei viaggi dei passeggeri, delle operazioni cargo, della ripresa della nostra economia, permettendo l’installazione di oltre il 90% delle torri wireless, come programmato», osserva il presidente. L’intesa, a suo avviso, «protegge la sicurezza dei voli e consente che le operazioni aeree continuino senza significative interruzioni», portando «più opzioni di internet ad alta velocità per milioni di americani». «Espandere il 5G e promuovere la competizione nei servizi internet sono mie priorità cruciali e domani sarà un grosso passo nella giusta direzione», ha aggiunto il presidente.