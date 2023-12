Attacchi informatici sempre più complessi da fronteggiare: necessario un nuovo approccio alla gestione della cybersecurity aziendale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nell’ultimo anno, il 65% delle aziende italiane è stato colpito da ransomware. Il 64% degli attacchi ha portato alla cifratura dei dati, che sono stati rubati nel 27% dei casi.

Questi sono solo alcuni dei dati emersi dall’ultima edizione del Rapporto THE STATE OF RANSOMWARE 2023 realizzato dagli esperti di sicurezza informatica di SOPHOS, che confermano ancora una volta come il solo modo per contrastare efficacemente attacchi informatici sempre più frequenti e aggressivi sia investire al massimo nella riduzione del tempo di rilevamento e di risposta all’attacco.



La “caccia” alle minacce con l’ausilio di risorse specializzate è estremamente efficace per contrastare gli attacchi ma occorre che gli alert di sicurezza vengano analizzati e che i cybercriminali siano estromessi dai sistemi il più velocemente possibile.

Ciò richiede l’intervento di esperti in grado di riconoscere i segnali di un’intrusione in pochi minuti ed entrare in azione.

La crescente complessità delle minacce informatiche, incluso il ransomware, richiede l’impegno di un numero sempre più elevato di risorse e competenze, non sempre disponibili all’interno delle aziende e la tecnologia da sola non è sufficiente a bloccare i cyberattacchi.



I criminali informatici sono estremamente aggressivi, pertanto le aziende necessitano di un livello di sicurezza gestito da un team di esperti con competenze specifiche che garantisca protezione contro gli attacchi informatici più avanzati in modo rapido e preciso.

Facci sapere quali sono le sfide che la tua azienda affronta nella gestione della sicurezza informatica rispondendo alla breve survey promossa da Sophos: https://surveys.sophos.com/jfe/form/SV_bejvqy7BeYaKKRo

Lo sviluppo di soluzioni di sicurezza che integrano funzionalità di IA permette di ottimizzare l’intercettazione e il rilevamento degli attacchi, individuando con maggiore accuratezza l’origine degli alert di sicurezza e intraprendere azioni mirate volte a eliminare le minacce con la massima rapidità e precisione. Ma le aziende hanno bisogno di qualcosa in più per fronteggiare i cyberattacchi oggi e in futuro: un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che necessita dell’intervento di esperti di sicurezza informatica come quelli del team Sophos Managed Detection and Response, in grado di eliminare la minaccia, identificarne la causa originaria e fornire consulenza su come prevenire minacce simili in futuro.



Grazie agli esperti di Sophos MDR, i responsabili IT aziendali potranno così ricevere supporto nella messa a punto della strategia di cybersecurity tramite un’accurata analisi dell’infrastruttura aziendale, intervenendo sulle vulnerabilità della rete. Sophos MDR è personalizzabile con vari livelli di servizio e ha una scelta di opzioni di risposta. Le aziende potranno dunque scegliere di affidare l’intera strategia di Incident Response al team operativo di Sophos MDR, che può agire collaborando con il team IT aziendale per gestire le minacce informatiche. A seconda delle esigenze, Sophos MDR può anche essere utilizzato solo per l’invio di notifiche al team interno ogni volta che vengono individuati elementi pericolosi.



Inoltre, questi servizi si adattano all’infrastruttura IT aziendale preesistente in quanto Sophos MDR è compatibile con un elenco sempre più esteso di provider di telemetria, come Amazon Web Services (AWS), Check Point, CrowdStrike, Darktrace, Fortinet, Google, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, Rapid7, Veeam e molti altri.