Ucraina ultime notizie. Allarme antiaereo in tutta l’Ucraina. Macron, impossibile consegnare aerei a breve

«Campagna missilistica di Kiev con coordinate Usa di precisione»

Gli Stati Uniti e i Paesi alleati forniscono o confermano alle forze ucraine le coordinate per la maggior parte degli attacchi condotti con i sistemi missilistici avanzati forniti dagli Usa, quali gli Himars. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le forze ucraine non lanciamo quasi mai attacchi con i sistemi avanzati senza le coordinate specifiche fornite dal personale militare americano in qualche base in Europa. Secondo una fonte statunitense, l’assistenza americana nel mirare i colpi serve per assicurare la precisione e usare le munizioni con il massimo effetto. Gli Stati Uniti, precisa la fonte, offrono le coordinate solo in un ruolo di consulenza e le forze ucraine non cercano il via libera americano prima di procedere.