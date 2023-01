Attacchi a sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona. Pista anarchica, 5 fermati

Ambasciata Berlino aveva chiesto vigilanza più alta

Nei giorni scorsi - a quanto apprende l’Ansa - gli addetti alla sicurezza dell’ambasciata italiana a Berlino avevano richiesto alla polizia locale l’innalzamento delle misure di vigilanza dei locali della sede diplomatica. L’ipotesi a cui lavora l’intelligence è quella di un collegamento tra l’attentato e gruppi di matrice anarchica, mobilitati in questa settimana per la solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis che sta facendo lo sciopero della fame.

La Procura di Roma è in attesa delle informative da Digos e Ros per avviare fascicoli di indagine. I procedimenti saranno all’attenzione dei magistrati dell’antiterrorismo. Al momento la pista più accreditata è quella legata alla matrice anarchica, così come nell’episodio dell’attentato ai danni del primo consigliere dell’ambasciata in Grecia Susanna Schlein e la sua famiglia, in quel caso appunto rivendiato dagli anarchici greci.

La notte del 2 dicembre scorso venne data alle fiamme l’auto della diplomatica, sorella della candidata alla segreteria del Pd, Eli Schlein, mentre venne trovata una bomba molotov, inesplosa, vicino ad una seconda auto parcheggiata sotto l’abitazione. Sei giorni dopo, l’8 dicembre, gli anarchici greci avevano rivendicato la responsabilità del gesto: il gruppo “Carlo Giuliani revenge nuclei”, in un testo pubblicato su Internet, aveva espresso solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame da ottobre, perché sottoposto al 41bis. Cospito è in carcere per aver gambizzato nel maggio del 2012 Roberto Adinolfi, ad di Ansaldo Nucleare.