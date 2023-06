Attacco aereo a Kiev, allarme in sette regioni

9:46 Kiev, ’rifugio rimane chiuso durante attacco, aperta inchiesta’

La polizia ucraina ha aperto un procedimento penale a causa di un rifugio rimasto chiuso a Kiev durante l’attacco missilistico della notte scorsa costato la vita a tre persone: lo ha reso noto su Facebook il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come riporta Rbc-Ucraina. Il ministro ha aggiunto che il Servizio di Emergenza dello Stato e la polizia effettueranno controlli dei rifugi in tutto il Paese, inclusi quelli antiatomici. “I rifugi devono essere aperti 24 ore al giorno. Ne vale la vita delle persone. Non è un’esagerazione”, ha affermato. In precedenza il sindaco della capitale, Vitalii Klitschko, aveva reso noto su Telegram che il rifugio in questione si trova al policlinico del distretto di Desnianskyi e che gli esperti del dipartimento di Sicurezza municipale erano sul luogo per indagare sul motivo per cui non è stato possibile accedervi. La responsabilità del funzionamento del rifugio, aveva sottolineato il sindaco, è del direttore dell’istituto medico e del capo dell’amministrazione distrettuale.